Красноярск, , 09:02 — REGNUM В Совете Федерации 20 декабря обсудили реализацию комплексного плана социально-экономического развития города Норильска Красноярского края. Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, в совещании принял участие губернатор региона Александр Усс.

Здание администрации города Норильска Norilsk-city.ru

В декабре 2021 года председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении комплексного плана социально-экономического развития Норильска до 2035 года.

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Согласно плану, Норильск до 2035 года должен «значительно преобразиться». В городе планируют обновить жилищный фонд, построить социальные объекты, модернизировать коммунальную инфраструктуру, благоустроить территорию. Общий объём финансирования со стороны Федерации, Красноярского края и компании «Норникель» составляет около 120 млрд рублей.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко напомнила, что Норильск через два года будет отмечать 70-летие. «Мы ждём, что к юбилею города жители уже почувствуют реальные изменения качества своей жизни», — отметила она.

Усс подчеркнул, что ряд запланированных в комплексном плане мероприятий уже выполняется. В том числе речь идёт о реновации города. «Через несколько лет Норильск обретёт черты настоящей столицы Российской Арктики», — резюмировал красноярский губернатор.

Президент «Норникеля» Владимир Потанин добавил, что компания приняла решение о выделении 150 млрд рублей дополнительно к утверждённым ранее 120 млрд рублей на социально-экономическое развитие города.

Как уточнили в краевом правительстве, до 2035 года в Норильске планируют построить более 70 многоквартирных домов, школу, поликлинику, два детсада, провести капремонт в здании для размещения центра социального обслуживания, снести более 40 аварийных домов, реконструировать три жилых здания, имеющих историческую ценность.

Также планируется, что 1860 семей получат до 2024 года социальные выплаты на покупку нового жилья в районах с более благоприятными природными и социально-экономическими условиями.

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