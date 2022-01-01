Красноярск, 1 января, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Подводя итоги 2021 года для Красноярского края, председатель Красноярского отделения Российской ассоциации политической науки (РАПН) Василий Никуленков подчеркнул, что уходящий год «стал годом тёплого арктического дыхания».

Иван Шилов ИА REGNUM Красноярск

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»Мы наглядно убедились, что Север нам очень нужен — сегодня и навсегда», — отметил собеседник ИА REGNUM.

По его словам, в 2021 году Красноярский край по инерции от Универсиады-2019 набирает рейтинги популярности: «Вниманием столицу края окружили как экономика и международные связи, так и культура, которая в своём ключе является мягким проводником к первым двум блокам».

»Ключевым событием я бы назвал под занавес 2021 года встречу в Совете Федерации. В ходе совещания руководство региона, глава Совета Федерации и глава «Норильского никеля» обсудили реализацию комплексного плана социально-экономического развития Норильска. К 2035 году второй по численности и самый северный город Красноярского края должен пройти полную перезагрузку. Валентина Матвиенко видит новый Норильск городом-садом и анонсировала свой приезд в 2023 году! Учитывая, что взгляды министерств, президента и теперь Совета Федерации направлены на Норильск, а основные средства — деньги «Норникеля», то, по всей логике, мы должны увидеть образец эффективности освоения средств. И это закономерно: город ведь — настоящий северный форпост России», — подчеркнул Никуленков.

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Он отметил «сверхактуальность темы городов в Красноярском крае»: «В августе 2021 года Сергей Шойгу рассказал о таких планах, и даже были названы имена новых городов. А уже в ноябре красноярские активисты от науки и общественной жизни анонсировали начало проектирования сети новых малых городов с 2022 года. Вдоль Енисея предложили агломерацию из шести городов (с целью развития северных территорий и Арктики). И даже перечислили условные названия новых городов — «Бирюса», «Лесосибирск», «Дубчес», «Турухан», «Норильск», «Диксон».

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«Первая проектная встреча прошла на базе Института Севера и Арктики СФУ, кстати, открывшегося только в 2020 году, но зазвучавшего именно в 2021 году, когда про институт заговорили СМИ Совета Федерации России на тему экологии и арктического туризма, когда институт посетил полпред губернатора и когда в регионе появилось место стягивания всех северных инициатив. Безусловно, Сибирский федеральный университет стал более комплексной, полновесной организацией благодаря этому, особенно в год своего 15-летнего юбилея. Это, кстати, тоже знаковое событие — 2021», — считает собеседник ИА REGNUM.

В целом в 2021 году, по мнению политолога, можно отметить выполнение абсолютно всех социальных обязательств в регионе и «формирование беспрецедентно большого бюджета на 2022 год — 329 миллиардов рублей». Также обращает на себя внимание факт сокращения государственного долга с 2019 года со 105 до 70 млрд рублей.

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«Ну и, традиционно, международная часть. В сентябре с визитом в Красноярске встречали генерального консула ФРГ в Новосибирске. В это же время состоялся визит посла Швейцарии в России в Красноярск. К этим встречам мы приурочили фестиваль швейцарского кино и бизнес-миссию деловых кругов ФРГ. Состоялся XIX Международный фестиваль камерно-оркестровой музыки «Азия — Сибирь — Европа» (г. Красноярск), а также II Международный конкурс скрипачей Виктора Третьякова. Визуально палитру знаковых событий в крае дополнила выставка, посвящённая 100-летию установления дипломатических отношений между Россией и Монголией. Нельзя не отметить Международный симпозиум хакасского эпоса в городе Абакане (Хакасия) и фестиваль Дмитрия Хворостовского. А в ноябре Красноярск сам выехал в МИД России, чтобы реализовать презентацию регионов Енисейской Сибири для представителей иностранного дипломатического корпуса», — подытожил Никуленков.