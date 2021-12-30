Москва, 30 декабря, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Пути распространения COVID-19 не изменяются из-за мутаций коронавируса и потому имеющиеся меры профилактики действуют. Об этом 30 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия-24».

Council.gov.ru Анна Попова

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"Мы знаем, как он передается, путь передачи не меняется. Размер капельки, в которой он передается, не меняется, следовательно, весь наш комплекс мер санитарных норм противоэпидемических, он работал и работает», — сказала она.

При этом глава Роспотребнадзора отметила, что из-за этого время введенные в настоящее санитарные правила о нахождении в общественных местах, такие как ношение защитных масок и соблюдение безопасной дистанции, менять не нужно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что смертность от штамма коронавируса «Омикрон» в ЮАР в четыре раза ниже по сравнению с другими разновидностями SARS-CoV-2 в предыдущие волны пандемии.