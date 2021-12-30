Москва, 30 декабря, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Специалисты выявили в России 103 случая заражения коронавирусом штамма «Омикрон», все очаги локализованы. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила 30 декабря в эфире телеканала «Россия 24».

Government.ru Анна Попова

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Она отметила, что новый штамм известен уже около двух месяцев. В России заражения выявлены среди людей, которые приехали из-за рубежа или очень близко контактировали с приехавшими.

«На сегодняшний день, несмотря на то что уже почти два месяца мир знаком с «омикроном», у нас в стране при плотном мониторинге 103 выявления «омикрона», — сказала Попова.

Уже проводится первый скрининг тест-системы для выявления именно этого штамма, тестируют всех прибывших из зон риска и выборочно — из стран, где выявлен «Омикрон». Штамм неизбежно будет распространяться по российской территории из-за контактов людей и интенсивной миграции, добавила она.

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