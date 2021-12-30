Москва, 30 декабря 2021, 14:41 — REGNUM В России прививку от гриппа в 2021 году поставили почти 45% населения, удалось погасить волну заболеваемости, заявила 30 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Также Попова добавила, что в 2021 году «грипп пришел раньше, чем в прошлом году, но с этим мы тоже справляемся».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Попова заявила, что до 58 сократилось количество регионов России, где фиксируется превышение эпидемического порога по гриппу.
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