Москва, , 13:16 — REGNUM Отношения России и Армении основаны на добрых традициях дружбы, культурной и духовной близости, уходящий год подтвердил их союзнический характер. Об этом говорится в новогоднем поздравлении президента РФВладимира Путина президенту и премьер-министру Армении, сообщает 30 декабря пресс-служба Кремля.

Никол Пашинян и Владимир Путин Kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия на пороге 2022 года: итоги, события, поздравления — трансляция»

Поздравляя с наступающими праздниками президента Армении Армена Саркисяна и премьер-министра страны Никола Пашиняна, Путин выразил надежду, что Москве и Еревану вместе удастся обеспечить дальнейшее динамичное развитие двустороннего сотрудничества в различных сферах. Развивать следует и партнёрское взаимодействие в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и других структур.

«Это отвечает коренным интересам братских народов России и Армении, идёт в русле укрепления безопасности и стабильности в Закавказском регионе», — отметил российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин поздравил с Новым годом многих мировых лидеров, в том числе американского президента Джо Байдена.

Читайте также: Путин поздравил Байдена с Новым годом