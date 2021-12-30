Москва, , 12:16 — REGNUM Поздравительное послание с Новым годом и Рождеством направил российский президент Владимир Путин своему американскому коллеге Джо Байдену. Об этом сообщает 30 декабря пресс-служба Кремля.

Владимир Путин и Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

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Российский лидер отметил, что РФ и США несут особую ответственность за международную и региональную стабильность. Им следует конструктивно взаимодействовать, объединить усилия перед лицом многочисленных вызовов и угроз, стоящих перед человечеством.

«Убеждён, что в развитие наших договорённостей, достигнутых в ходе июньского саммита в Женеве и последующих контактов, мы можем продвинуться вперёд и наладить эффективный российско-американский диалог, основанный на взаимном уважении и учёте национальных интересов друг друга», — говорится в телеграмме президента РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, на 30 декабря запланирован телефонный разговор Путина и Байдена, он пройдёт в закрытом режиме. Глава США намерен обсудить с российским коллегой «ряд тем, включая предстоящее дипломатическое взаимодействие с РФ».

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