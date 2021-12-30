Москва, 30 декабря, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций. Об этом сообщает 30 декабря пресс-служба Кремля.

Василий Иванов ИА REGNUM Кремль

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Так, в поздравлении президенту Белоруссии Александру Лукашенко Путин подчеркнул, что ни внешнее давление, ни связанные с пандемией ограничения не помешали тесному и эффективному взаимодействию Москвы и Минска в решении масштабных задач. Союзная интеграция вышла на качественно новый уровень.

В посланиях президенту Германии Франк-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру ФРГ Олафу Шольцу он выразил надежду на налаживание в 2022 году конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества по различным направлениям.

Обращаясь к председателю КНР Си Цзиньпину Путин подчеркнул весьма продуктивное взаимодействие Москвы и Пекина. Так, рекордные показатели достигнуты в торговле двух стран.

«Не сомневаюсь, что китайские друзья обеспечат успешную организацию зимней Олимпиады. С нетерпением жду нашей встречи на церемонии открытия этого праздника спорта», — отметил Путин.

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Российский лидер также направил поздравления президентам Абхазии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Южной Осетии, Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, Вьетнама, Израиля, Индии, Италии, Южной Кореи, Кубы, Монголии, Сербии, Сирии, Словении, США, Турции, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, ЮАР, премьер-министрам Армении, Великобритании, Венгрии, Греции, Израиля, Индии, Италии, Канады, Швеции, Японии.

Путин поздравил папу Римского Франциска, королеву Великобритании, короля и королеву Испании, князя Монако, а также некоторых глав международных организаций и ряд бывших глав иностранных государств и правительств.