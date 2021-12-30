Москва, 30 декабря, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Жителям России желательно не планировать зарубежные поездки на праздники из-за штамма коронавируса «Омикрон», сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

«В связи с активным распространением в разных странах мира нового штамма «Омикрон» желательно не планировать на праздники зарубежные поездки, а если поездка уже запланирована, то предварительно сделать прививку и тщательно соблюдать общие меры профилактики во время путешествия», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ученые из Питтсбургского университета нашли связь между умеренным уровнем потребления крепкого алкоголя и иммунитетом к коронавирусной инфекции.

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