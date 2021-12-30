Москва, , 09:27 — REGNUM В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) в 2022 году планируется проведение более 200 учений различного уровня, в том числе 12 — командно-штабных (КШУ) с ракетными соединениями. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба РВСН на сайте Минобороны РФ.

РВСН на марше Mil.ru

пресс-служба РВСН «Самыми масштабными будут КШУ, проводимые комиссией командования РВСН с Ясненским и Новосибирским ракетными соединениями. На эти учения будут привлекаться силы и средства военных округов, видов и родов войск».

В 2022 учебном году ракетные полки РВСН продолжат отрабатывать выполнение учебно-боевых задач в ходе несения боевого дежурства в позиционных районах ракетных соединений и на маршрутах боевого патрулирования. В перечне задач и водных, выполняемых на учениях расчётами ПГРК «Ярс» — совершение маршей на расстояния до 100 километров, интенсивные манёвренные действия на маршрутах боевого патрулирования, рассредоточение установок со сменой полевых позиций, их инженерным оборудованием, маскировкой и боевым охранением. Важнейшим вопросом для ракетчиков является отработка противодействия диверсионно-разведывательным группам противника.

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Дополнительно будет проведено большое количество специальных учений по всем видам обеспечения.

Как сообщало ИА REGNUM, командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев заявил, что Россия разрабатывает новые гиперзвуковые стратегические системы вооружения, которые придут на смену комплексам «Авангард».

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