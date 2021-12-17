Москва, , 08:32 — REGNUM В России на 2022 год запланировано более 10 пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР), сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.

МБР Ярс Mil.ru

«В предстоящем году мы планируем провести более 10 пусков МБР, основную часть из которых составят испытательные пуски», — сказал он в интервью газете «Красная Звезда».

Он добавил, что за последние пять лет Ракетными войсками стратегического назначения было проведено более 25 пусков МБР.

«Если оценить статистику пусков за последние пять лет, то я думаю, что вы понимаете, насколько интенсивным и сложным обещает быть предстоящий год», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов, а также всех, кто работает над созданием и совершенствованием надёжного щита Родины с Днём Ракетных войск стратегического назначения.

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