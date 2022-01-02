2 января 2022 | Время чтения 6 мин

Чеченская Республика, несмотря на сложности второго пандемийного года, добилась в 2021 году существенных результатов по экономическим показателям. Власти региона во главе с руководителем Рамзаном Кадыровым, избранным главой на четвертый срок, научились при поддержке федерального центра справляться с трудностями в непростых условиях пандемии.

Ольга Карпова, , 01:33 — REGNUM Главным политическим событием, произошедшим в Чечне в 2021 году, стали выборы главы республики. Действующий руководитель региона Рамзан Кадыров заявил задолго до выборов, что он будет участвовать в них, если такую волю выразит чеченский народ. Заручившись его поддержкой, прозвучавшей на многотысячном Всемирном съезде народов Чеченской Республики в июне 2021 года, участниками которого стали делегаты из 23 стран мира, представители всех населенных пунктов республики и 250 представителей чеченской диаспоры, проживающие в других субъектах РФ, Кадыров выдвинул свою кандидатуру на выборы.

Глава Чечни Рамзан Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

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В единый день голосования интриги не произошло, ожидаемо с результатом более 99,7% на выборах, которые в субъекте проходят прямым голосованием, победил Рамзан Кадыров. Этот показатель зафиксировало как мировой рекорд на выборах международное агентство регистрации рекордов «Интеррекорд».

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Торжественная церемония вступления Рамзана Кадырова в должность главы состоялась 5 октября. В этот день чеченский лидер отметил свое 45-летие. На посту руководителя Чечни он остается уже четвертый срок подряд — начиная с 5 апреля 2007 года.

Полный разгром терроризма

В январе 2021 года в Чечне была проведена успешная антитеррористическая спецоперация по уничтожению членов бандподполья из банды Аслана Бютукаева. Находившийся долгое время в розыске так называемый амир Хамзат и шестеро боевиков были уничтожены под селом Катар-юрт в Ачхой-Мартановском районе. Спецоперацией руководил лично глава республики Рамзан Кадыров, доложивший по телефону президенту РФ Владимиру Путину о полном разгроме бандподполья.

«С бандподпольем в Чеченской Республике полностью покончено! <…> Поставленную верховным главнокомандующим задачу о наведении порядка и уничтожении террористов в Чеченской Республике мы выполнили», — заявил Кадыров.

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Президент России Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров Kremlin.ru

Уничтоженный Бютукаев был правой рукой главаря террористов Доку Умарова, организовавшего теракт в Домодедово в 2011 году. Он руководил батальоном смертников, созданным чеченским полевым командиром Шамилем Басаевым. Бютукаев находился в федеральном розыске не один год, в том числе после вылазки боевиков в Грозном в 2014 году.

Таких результатов мы не ожидали — Кадыров об экономике

В Чечне в 2021 году, так же, как и во всей стране и в мире в целом, пришлось продолжать борьбу с коронавирусом и его последствиями для экономики региона. Однако результатами года власти региона остались довольны. Так, в преддверии нового, 2022 года на встрече с Рамзаном Кадыровым премьер-министр Чечни Муслим Хучиев доложил о том, что в республике на протяжении всего года сохранялся устойчивый рост по основным социально-экономическим показателям.

По многим из них регион даже существенно преуспел, обойдя другие субъекты России и превысив общероссийские показатели, в частности, в сфере строительства, в ликвидации безработицы (создано 3,7 тыс. рабочих мест), по кассовому исполнению бюджета, привлечению инвестиций в экономику (завершена реализация 194 проектов). Задачи по национальным проектам выполнены более чем на 90%. Объем товаров собственного производства вырос почти на 13%, в сельском хозяйстве рост составил 34%, в розничной торговле — 18%.

«В частности, объем строительных работ вырос на 52,1%, тогда как в среднем по стране он находится на уровне 5,3%. Объем введенного жилья составил 1 млн 47 тыс. кв. м при плане 770 тыс. В период пандемии уровень безработицы достиг 26,7%. Благодаря своевременным мерам нам удалось снизить этот показатель до 7,99%», — написал Кадыров по итогам встречи с премьер-министром в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, как отметил вице-премьер Чечни — министр финансов Султан Тагаев, в региональный бюджет удалось дополнительно привлечь более 300 млн рублей, а кассовое исполнение бюджета составило 75%.

Грозный (сс) Alexxx Malev

«Таких результатов в начале года мы не ожидали, учитывая пандемию. Но итоги превзошли все наши ожидания», — констатировал Рамзан Кадыров в ходе ежегодной пресс-конференции 26 декабря.

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Укрепление материальной базы здравоохранения

В Чечне по итогам года отмечается существенное усиление материальной базы медорганизаций, что стало возможным благодаря реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения. Так, в 2021 году в медучреждения республики поступили 148 единиц медицинского оборудования, автопарк пополнился 28 единицами автотранспорта. Завершается строительство 15 фельдшерско-акушерских пунктов, сообщили в региональном минздраве.

Кроме того, по национальному проекту «Здравоохранение» было закуплено 39 мобильных комплексов, 11 единиц медоборудования получила онкологическая служба, четыре единицы — региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения. Кассовое исполнение национального проекта «Здравоохранение» в Чеченской Республике исполнено почти на 100%.

Операционная в больнице Чечни (сс) minzdrav.gov.ru

Коронавирус и 100%-ная вакцинация

В Чечне, как и по всей стране и во всем мире, в прошедшем году боролись с коронавирусом. Существенный подъем уровня заболеваемости в начале года снизился к февралю и оставался на невысоком уровне до июля 2021 года, после чего вновь пошел рост. К концу года число носителей коронавируса достигло в Чечне более 30 тыс. человек, выздоровели из них около 29 тыс. пациентов. Не удалось спасти за все время пандемии 922 жителя региона.

Власти Чечни объявили в сентябре 2021 года, что в республике привиты от коронавируса уже более 113% контингента, запланированного к вакцинации. Среди старшего поколения охват вакцинацией составил 60%. Позже было решено привить для коллективного иммунитета 80% жителей. В декабре 2021 года вице-премьер Эльхан Сулейманов доложил, что в Чеченской Республике первым компонентом вакцины привито практически 710 тысяч человек, что составляет около 94% от запланированного числа. При этом среди возрастной категории 60+ процент вакцинированных составляет 81,9% от всего числа данной категории граждан, проживающих в регионе. Это наибольший результат среди всех субъектов РФ.

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Вакцинация против коронавируса Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Жители Чечни не остались один на один со своими проблемами в период пандемии коронавируса. За все время борьбы с этим злом Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова оказал денежную помощь нуждающимся на сумму 1,75 млрд рублей. Благодаря финансовой помощи получили поддержку более 134 тыс. семей. Кроме того, еще более 852 тыс. семей получили от фонда 3,335 млн продуктовых наборов.