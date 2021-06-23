Грозный, , 16:18 — REGNUM В Чечне прошло многотысячное мероприятие в поддержку главы региона Рамзана Кадырова — Всемирный съезд народов Чеченской Республики. На съезде было принято обращение к действующему руководителю субъекта РФ с требованием участвовать в выборах главы республики.

В мероприятии, которое состоялось во дворце волейбола имени Увайса Ахтаева, приняли участие более пяти тысяч человек. Среди них делегаты чеченского народа из 23 стран мира, представители всех населенных пунктов республики региона и 250 представителей чеченской диаспоры, проживающие в других субъектах РФ. В резолюции, которую зачитал спикер парламента Чечни Магомед Даудов, были перечислены заслуги главы республики Рамзана Кадырова на своем посту, среди которых основными были названы полная победа над терроризмом и восстановление в кратчайшие сроки экономики региона до уровня одного из самых динамично развивающихся регионов России.

«Молодой, энергичный и целеустремлённый лидер Рамзан Ахматович Кадыров <…> всецело оправдывает долг и обязанности, возложенные на него волей Всевышнего Аллаха, им предначертанной судьбой. Он верный сын своих достойных родителей, своего народа, своей многонациональной республики. Благодаря решительности и целеустремлённости Рамзана Кадырова, его бесспорным качествам государственного и военного деятеля, организаторскому таланту, мужеству и героизму, Чеченская Республика имеет достижения, которыми гордится её многонациональная семья народов», — говорится в тексте резолюции.

На съезде народ Чечни потребовал от Рамзана Кадырова выдвинуть свою кандидатуру на предстоящие выборы и высказал уверенность в том, что президент РФ Владимир Путин одобрит это решение и все избиратели региона поддержат его.

«Во имя продолжения политического курса первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, преданным сыном которого Вы являетесь, Вы не можете не удовлетворить наше требование. Мы уверенны в том, что наши избиратели в день выборов главы Чеченской Республики отдадут свои голоса в Вашу поддержку. Мы также уверены, что Ваша кандидатура будет одобрена и президентом России В. В. Путиным. Заверяем Вас, что мы, как и в прежние годы, будем оказывать Вам поддержку в Вашей многогранной деятельности, направленной на достижение всестороннего расцвета нашей любимой Чеченской Республики и всей России», — сказано в решении съезда.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году заканчивается третий срок пребывания Рамзана Кадырова на посту главы Чечни. Ранее он сам отметил, что не станет выдвигать свою кандидатуру на выборы, если чеченский народ не выскажет своего пожелания об этом.