Грозный, , 08:40 — REGNUM В Чечне 2022 год будет проходить под знаком Года промышленности. Такое решение принял глава республики Рамзан Кадыров. Он высоко оценил успехи правительства в 2021 году и отметил, что, несмотря на них, в будущем году предстоит еще больше работы.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я поблагодарил кабинет министров за качественную и результативную работу в уходящем году. Однако, несмотря на достигнутые успехи, впереди у нас огромный фронт работы. Я объявил следующий год Годом промышленности. Ответственным назначил Муслима Хучиева», — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава Чечни высказал уверенность, что регион добьется еще больших результатов «благодаря слаженным совместным действиям». Для этого, как считает Кадыров, есть самое главное — «полное доверие со стороны народа».