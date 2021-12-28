Москва, , 15:35 — REGNUM Российская сторона готова поделиться с Европейским союзом накопленным опытом в решении миграционных вопросов. Об этом 28 декабря на онлайн-брифинге заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

Мигранты

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Он напомнил, что Россия имеет большой опыт в вопросах миграции «как страна исхода, страна транзита и конечная страна».

«Что касается миграционных переговоров, да, мы готовы обсудить с Евросоюзом», — добавил дипломат.

Постпред указал на то, что в России «достаточно много» мигрантов из стран постсоветского пространства, но не только.

«Как с ними обращаться, у нас есть опыт. И рискну сказать, что во многом более успешный, чем у Евросоюза», — констатировал Чижов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук заявил, что миграционный кризис в Европе был создан не Минском, Белоруссия просто стала жертвой западной политики. По его словам, кризис спровоцировала собственная политика западных стран по экспорту демократии, которая дестабилизировала Ближний Восток и Северную Африку. он также добавил, что Польше, которая третирует мигрантов крайне жестоко и не допускает к ним гуманитарные организации, «всё сходит с рук».