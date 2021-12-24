Москва, , 14:37 — REGNUM Миграционный кризис в Европе был создан не Минском, Белоруссия просто стала жертвой западной политики. Об этом 24 декабря заявил директор Второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Белоруссия призвала расследовать преступления Польши против мигрантов

Он уточнил, что кризис спровоцировала собственная политика западных стран по экспорту демократии, которая дестабилизировала Ближний Восток и Северную Африку.

«Через Белоруссию в ЕС идёт менее 5% общего потока нелегальных мигрантов. Кстати, поток через Украину тоже существует, но Запад на это не реагирует», — указал в беседе с РИА Новости дипломат.

«По сути, Белоруссия стала жертвой западной политики. Она максимально гуманно обращается с беженцами, но её и за это наказывают», — добавил Полищук.

При этом он отметил, что Польше, которая третирует мигрантов крайне жестоко и не допускает к ним гуманитарные организации, «всё сходит с рук».

Как сообщало ИА REGNUM, бывший командующий войсками США в Европе, генерал Армии США Бен Ходжес назвал нынешний миграционный кризис на белорусско-польской границе «непосредственной провокацией со стороны Минска и Москвы». Наряду с этим он предостерёг, что ситуация на границе может переродиться в серьёзный международный кризис.

Также по теме: В США обвинили Минск и Москву в «создании миграционного кризиса»

Добавим, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что представители Европейского союза, которые должны были вместе с властями Белоруссии участвовать в решении миграционного кризиса на границе республики с Польшей, не выходят на контакт.