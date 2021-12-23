Москва, , 10:53 — REGNUM Прямым нарушением положений договоров в области защиты прав человека являются действия властей Польши в отношении нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Об этом 23 декабря заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

МИД Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как отметил в интервью РИА Новости Лукьянцев, та информация по этой ситуации, которая доходит из новостей, показывает сцены жестокости и лишений, а также применения специальных средств в отношении мигрантов со стороны правоохранителей и военных Польши.

«Это, конечно, вызывает очень четкие ассоциации. И если судить по этим кадрам, можно сказать, что налицо действительно нарушение положений международных договоров в области защиты прав человека со стороны той же самой Польши», — сказал он.

Также российский дипломат добавил, что заявления, которые были опубликованы комиссаром по правам человека Совета Европы Дуней Миятович, выразившей обеспокоенность отсутствием полноценного доступа на польскую территорию для проведения мониторинга и деятельности международных гуманитарных организаций, не получают должного внимания.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик заявил, что ситуация на польско-белорусской границе стабилизировалась.