Санкт-Петербург, 28 декабря, 2021, 15:16 — ИА Регнум. В России коллективный иммунитет к COVID-19 приближается к 56%, заявила 28 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Government.ru Анна Попова

«На сегодняшний день мы приближаемся к 56%… это коллективный иммунитет», — сказала Попова на неформальной встрече руководителей государств-участников СНГ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Попова заявила, что Россия с начала 2021 года занимает лидирующие места по охвату тестирования населения на коронавирус.

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