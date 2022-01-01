Москва, , 00:01 — REGNUM С 1 января в России вырастут страховые пенсии, сообщает ИА REGNUM.

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Страховые пенсии вырастут на 5,9%, таким образом средний размер выплат превысит 17 тыс. рублей, что почти на 1 тыс. рублей больше, чем в 2021 году.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии (базовая часть пенсии) с учетом индексации с 1 января 2022 года составит 6401 рубль.

Отметим, что на размер пенсии влияет накопленный трудовой стаж и пенсионные коэффициенты.

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При достижении возраста 80 лет размер фиксированной выплаты автоматически удваивается.

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