Москва, , 12:12 — REGNUM Лидер «Новых людей» депутат Госдумы Алексей Нечаев осудил КПРФ и СРЗП за попытки вернуть прежний пенсионный возраст.

Алексей Нечаев Фотографии пресс-службы партии «Новые люди»

«Коллеги-депутаты из «левых» партий продолжают плодить утопические идеи, обращённые в прошлое. Вернуть пенсионный возраст, вернуть советскую систему образования или медицину, восстановить Советский Союз», — отметил Нечаев в телеграмм-канале.

Однако, по мнению парламентария, прошлое вернуть не удастся.

«Можно только создавать будущее. Сейчас перед нами стоит реальный вызов — запустить рост экономики. Дать людям свободу и работу. Только так в стране появятся деньги на развитие здравоохранения, на повышение пенсий и зарплаты учителям», — полагает депутат.

Он полагает неверным ждать готовых решений от правительства РФ.

«Депутаты ждут готовых решений от правительства. Но я считаю, что нам пора действовать самим. Не тратить время на обсуждение утопических проектов, а создать межфракционную группу и подумать, как изменить налоговую и пенсионную системы. Как создать собственную потребительскую экономику, а не кормить китайскую», — предложил Нечаев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне Госдума отклонила два законопроекта депутатов от КПРФ и СРЗП о возращении прежнего пенсионного возраста.

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