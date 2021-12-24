Москва, , 06:26 — REGNUM Более 150 млрд рублей дополнительного финансирования потребует индексация страховых пенсий в России в 2022 году, если речь идёт о выравнивании выплат по фактической инфляции. Об этом 24 декабря пишут «Известия» со ссылкой на подсчёты экспертов.

Цены Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По данным группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА, потребность в дополнительных ассигнованиях исходя из инфляции 8,22% (прогноз Росстата на 2021 год) составит 150−160 млрд рублей. Другие эксперты отметили, что на выплаты потребуется не менее 200 млрд рублей.

Напомним, на большой пресс-конференции 23 декабря президент России Владимир Путин подтвердил, что пенсии в России будут проиндексированы с учётом фактической инфляции.

Глава государства согласился с тем, что в стране наблюдается существенный рост инфляции, и заверил в готовности правительства РФ сделать «всё для того, чтобы выполнялись общения прошлых лет».

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