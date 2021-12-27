Бразилиа, 28 декабря, 2021, 01:08 — ИА Регнум. Президент Бразилии Жаир Болсонару не намерен вакцинировать от COVID-19 свою младшую одиннадцатилетнюю дочь Лауру. Об этом он заявил 27 января в ходе трансляции на своей странице в социальной сети Facebook.

Gov.br Жаир Болсонару

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По словам Болсонару, он обсуждает с министром здравоохранения страны Марселу Кейрогой порядок вакцинации детей в возрасте от пяти до 11 лет, который Минздрав планирует утвердить 5 января.

Жаир Болсонару «Надеюсь, что судебная власть не будет вмешиваться. Надеюсь, потому что моя дочь не будет вакцинироваться, и хочу, чтобы все это понимали. Ей 11».

По его мнению, в настоящее время относительно применения вакцин от COVID-19 для детей «остаётся ещё достаточно много сомнений».

Напомним, Болсонару крайне резко отреагировал на то, что Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) 16 декабря одобрило вакцинацию детей от пяти до 11 лет детским препаратом Comirnaty американской фармацевтической компании Pfizer и немецкой фирмы партнёра BioNTech. Президент дистанцировался от этого решения и пригрозил раскрыть имена государственных служащих — сотрудников Anvisa, принявших такое решение.

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Как сообщало ИА REGNUM, Верховный суд Бразилии начал расследование комментариев президента Жаира Болсонару, который утверждает, что вакцины против Covid-19 могут увеличить вероятность заражения СПИДом.