Бразилиа, , 08:07 — REGNUM Вакцинация препаратом американской фармацевтической компании Pfizer и немецкой фирмы партнера BioNTech среди детей в возрасте от пяти до 11 лет одобрена в Бразилии. Об этом сообщил глава управления по медикаментам и биологическим продуктам бразильского Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) Густаву Мендес 16 декабря в прямом эфире на канале регулятора в YouTube.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

Препарат стал первой деткой вакциной, согласованной в стране. По словам Мендеса, вакцина еще должна будет пройти процедуру официальной регистрации. По заявлениям разработчиков, концентрация активного вещества в препарате для детей была понижена втрое по сравнению с вакциной для взрослых.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа Anvisa не разрешила применение среди детей китайской вакцины Sinovac от COVID-19.

Читайте также: В Бразилии не разрешили прививать детей китайской вакциной от COVID-19