Москва, 27 декабря, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России должен быть повышен. Об этом 27 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото страницы правительства Калужской области в социальной сети «ВКонтакте» Вакцинация

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Официальный представитель Кремля добавил, что с учётом появления и стремительного распространения нового штамма «вирусологи и медики пытаются понять грядущие последствия его распространения.

«Пока исчерпывающего мнения на этот счёт быть не может. Однозначно одно — нужен уровень общественного иммунитет больше, чем он есть сейчас», — добавил Песков.

По его словам, остаётся надеяться «только на сознательность граждан, которые будут вакцинироваться и ревакцинироваться».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что активная вакцинация от коронавируса даёт свои результаты, но пандемия ещё не побеждена. В этой связи она обратилась с просьбой к тем, кто ещё не сделал прививку от COVID-19, пройти вакцинацию. Она подчеркнула, что «нужна стопроцентная вакцинация» российских граждан.