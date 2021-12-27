Москва, 27 декабря, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Российским медикам, которые работают с больными COVID-19, в 2022 году будут продолжены выплаты. Соответствующее поручение правительству РФ дал президент России Владимир Путин.

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Кроме того, согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, за работу в праздничные дни медицинским работникам установят двойные зарплаты.

«Установить выплату специальных социальных выплат в двойном размере за работу в выходные и праздничные дни в период с 31 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г. включительно медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций (их структурных подразделений), оказывающих медицинскую помощь (участвующих в оказании, обеспечивающих оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению коронавирусной инфекции (COVID-19), работникам, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом коронавирусной инфекции (COVID-19), социальным работникам стационарных учреждений социального обслуживания», — говорится в поручении главы государства.

Отмечается, что доклад должен быть представлен до 30 декабря 2021 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил, что из бюджета России для доплаты работающим с COVID-19 медикам выделено свыше 50 млрд рублей. Речь идёт о спецвыплатах за ноябрь — январь, которые также положены соцработникам. При этом указанная сумма не включает инициированную президентом РФ удвоенную выплату за работу в январские праздники для социальных и медработников.