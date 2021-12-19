Москва, , 13:51 — REGNUM Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что медикам за работу в выходные дни рассчитают выплаты по двойному тарифу. Об этом 19 декабря передает ТАСС.

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14 декабря президент РФ Владимир Путин поручил удвоить надбавки медикам за работу в предстоящие новогодние праздники. Вице-премьер Татьяна Голикова при этом уточнила, что предоставление страховых и специальных соцвыплат задействованным в борьбе с коронавирусом медицинским и социальным работникам будет продлено на 2022 г.

Ранее Минтруд РФ предложил продлить до конца 2022 г. режим выплат для медиков, работающих в зоне непосредственного контакта с COVID-19.