Москва, 27 декабря, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Носитель штамма коронавируса «Омикрон» может не иметь симптомов болезни, но заражать других людей и даже стать «суперраспространителем» вируса. Об этом профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал 27 декабря радио Sputnik.

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Он отметил, что статистики по новому штамму пока нет, но предположительно «Омикрон» может, как и прежние штаммы, не вызывать симптомов COVID-19 после заражения. Развитие инфекции в организме при этом происходит, поэтому «бессимптомники», не ощущающие себя больными, опасны для окружающих.

«Если так случится, то инфицированный человек сможет передать вирус дальше. Те, кто от него заразятся, могут заболеть тяжело. К тому же среди таких бессимптомных носителей есть «суперраспространители» вируса», — сказал Аграновский.

Такие люди не болеют сами, но выделяют большие дозы вируса, от них могут заразиться десятки человек. Защищаться вирусолог посоветовал вакцинацией и соблюдением санитарно-гигиенических мер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Аграновский призвал «не сходить с ума» и не пытаться защититься от коронавируса несколькими масками сразу.

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