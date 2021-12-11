Москва, , 17:40 — REGNUM Алексей Аграновский — профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ — заявил, что стоит пользоваться респираторами при сильном беспокойстве за здоровье, но не носить несколько обычных масок. Об этом 11 декабря передает радиостанция «Говорит Москва».

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«Носить одну маску вполне достаточно, — отметил вирусолог. — … Есть более надежные респираторы, надо смотреть спецификации. Но в принципе не надо сходить с ума, одной маски достаточно вполне».

Он также считает, что самая лучшая защита от коронавируса — вакцинация.

Ранее специалисты Университета Киото создали маску, которая светится в случае контакта с коронавирусом.