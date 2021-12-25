Москва, 25 декабря, 2021, 14:05 — ИА Регнум. После буквы «омикрон» в греческом алфавите «букв осталось не так много», а потому 2022 год будет лучше нынешнего. Об этом говорится в поздравительных новогодних открытках для журналистов пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, фотография одной из которых выложена в телеграмм-канале ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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На выложенной открытке, помимо поздравления с Новым годом, напечатан греческий алфавит, в котором выделена буква «омикрон».

"Видите, букв осталось не так много! В 22-м точно будет лучше! Оставайтесь здоровыми и будьте счастливы! С наступающим», — говорится в поздравительном послании, под которым стоит подпись Пескова.

Таким образом, в поздравлении проводится параллель с названием нового штамма коронавируса, которому присвоено название «Омикрон».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин традиционно будет встречать Новый год в компании родных и близких.