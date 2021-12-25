Москва, 25 декабря 2021, 12:47 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина на Новый год.
Президент России традиционно отметит этот праздник в компании родных и близких, при этом рождественская неделя пройдет в частично рабочем режиме, передает 25 декабря ТАСС.
По словам Пескова, президент редко проводит это время целиком «как новогодние праздники», он предполагает, что первые несколько дней Путин будет отдыхать.
В 2020 г. Песков сообщал об аналогичных планах президента РФ, говорил, что Путин проводит Новый год с семьей. Сам российский лидер также заявлял, что собирается отмечать праздник дома.