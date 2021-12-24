Москва, 24 декабря, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Российские власти должны работать над тем, чтобы повышать доходы граждан. Об этом 24 декабря на предновогодней встрече с правительством заявил президент России Владимир Путин, подчеркнув, что этот вопрос является ключевым.

ИА REGNUM Инфляция

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«Здесь мы должны использовать все меры экономической политики, в том числе продолжить курс на подавление инфляции», — подчеркнул он.

Глава государства также указал на необходимость сделать всё, чтобы «таргетировать инфляцию, подавлять её», а также защитить российских граждан от резких ценовых колебаний.

«Показатели разнонаправленные, инфляция подросла, но подросли и реальные располагаемые доходы граждан», — сказал Путин.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря в ходе большой ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что необходимо вернуться к целевым показателям по инфляции в 4%. По словам главы государства, инфляция по итогам 2021 года составит порядка 8%.