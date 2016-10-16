Путин пожелал правительству РФ здоровья, успехов и всего самого доброго в наступающем новом году.
Для достижения общего результата в интересах людей нужны командные усилия — Путин.
Важно в целом переходить от антикризисных мер к системным мерам поддержки — Путин.
Особое внимание прошу уделить в следующем году реализации программ занятости молодёжи — Путин.
С другой стороны, мы повысили МРОТ, социальные пособия и выплаты — Путин.
Нам нужно сделать всё, для того чтобы таргетировать инфляцию, подавить её — Путин.
Путин поздравил правительство России с Новым годом
Правительство России за минувший год показало, что способно справляться с по-настоящему тяжёлыми нагрузками. Об этом 22 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с правительством России.
Нам нужно идти к повышению доходов людей, российских семей — Путин.
Экономический рост, конечно же, нужен не сам по себе, не самоцель — Путин.
Нам нужны весомые и очевидные результаты помощи конкретным людям — Путин.
В центре нашей масштабной работы по достижению национальных целей развития — конечно же человек — Путин.
Что касается приоритетов в работе на 2022 г., то, по мнению Владимира Путина, это — реализация национальных проектов.
К сожалению, эпидемии коронавируса ещё не отступила, число заражений и потерь ещё очень велико — Путин.
Экономика страны не только восстановилась после прошлогоднего спада, но и улучшилось ситуация на рынке труда. Стало даже лучше, чем до кризиса — Путин.
Путин — правительству: я хочу от души поздравить вас с новым годом!