Президент России Владимир Путин сегодня, 24 декабря, в формате видеосвязи проводит совместное заседание Государственного Совета и президентского Совета по науке и образованию.

Планируется подвести итоги мероприятий в рамках завершающегося Года науки, а также представить предложения по разработке новой долгосрочной программы, которая позволила бы вывести на качественно иной уровень управление в научной сфере и реализацию исследовательских проектов на всей территории страны.

Для подготовки материалов к заседанию и обсуждения предложений регионов по развитию научно-технологического потенциала 22 декабря состоялся семинар-совещание с участием глав субъектов Федерации и представителей профессионального сообщества.

Среди участников — вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко, губернатор Новосибирской области и председатель комиссии Госсовета по направлению «Наука» Андрей Травников, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, президент РАН Александр Сергеев и ректор МГУ Виктор Садовничий.

Также глава государства по видеосвязи поздравит членов российского правительства с наступающим Новым годом и кратко очертит основные приоритеты, которые он считает актуальными на предстоящий год.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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