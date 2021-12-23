Москва, , 12:48 — REGNUM Президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции заявил, что необходимо вернуться к целевым показателям по инфляции в 4%.

Инфляция Pixabay.com

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По словам главы государства, инфляция по итогам года составит порядка 8%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что российская экономика, столкнувшись с вызовами коронавируса и ограничениями, всё-таки оказалась более мобилизованной и готовой к шокам, чем другие развитые экономики мира.

Пресс-конференция Владимира Путина посвящена в том числе экономическим темам. Это инфляция и падение доходов граждан, поставки газа, национальные проекты и приоритеты.

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