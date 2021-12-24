Москва, 24 декабря, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Украина в 2022 году увеличит свой военный бюджет на 20%. При этом помимо оборонительного, Киев планирует закупать и наступательные вооружения. Об этом 24 декабря в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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Она напомнила, что в ходе выступления в Верховной раде 17 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал увеличение военного бюджета страны в будущем году до почти 12 миллиардов долларов.

«Министр обороны Украины Алексей Резников призвал страны Запада предоставить Киеву, помимо оборонительных, ещё и наступательные вооружения, чтобы, видимо, уже вопрос Донбасса закрыть окончательно что ли?» — сказала дипломат.

Захарова предположила, что Киев, вместо того, чтобы положить конец длящейся уже восьмой год гражданской войне, «похоже, готовится к силовому решению проблемы Донбасса».

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Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2020 года президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об увеличении оборонного бюджета страны. Так, в законопроекте о госбюджете Украины на 2022 год на обеспечение национальной безопасности и обороны планируется предусмотреть финансовый ресурс в объеме не менее 5,95% ВВП. Это примерно 320 млрд грн (около $11,8 млрд).