Киев, , 19:06 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об увеличении оборонного бюджета страны.

Война на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом сообщает пресс-служба офиса президента Украины вечером 20 сентября.

Согласно утвержденному решению, в законопроекте о госбюджете Украины на 2022 год на обеспечение национальной безопасности и обороны нужно предусмотреть финансовый ресурс в объеме не менее 5,95% ВВП. Это примерно 320 млрд грн (около $11,8 млрд)

Зеленский отмечает сектора, которые должны получить приоритетное финансирование. Это, в частности, развитие сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО; развитие Военно-морских сил; усиление территориальной обороны;реализация государственной политики в сфере кибербезопасности.

ИА REGNUM напоминает, что Рада рассмотрит законопроект о госбюджете-2022 21 сентября. Правительство передало документ в парламент 15 сентября, с этого дня госбюджетом занимается парламентский комитет по финансам.