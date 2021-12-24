Москва, 24 декабря, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Россия рассчитывает получить от США конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности в январе 2022 года. Об этом 24 декабря сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Для того, чтобы обсудить вопросы деэскалации, как раз таки мы и имеем в виду в январе получить от наших оппонентов из Вашингтона конкретно сформулированные ответы на наши вопросы, которые были озвучены, и на наши предложения, которые были сформулированы в проекте текста известного договора и известного соглашения», — пояснил официальный представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что США и их союзники проводят в отношении России «весьма недвусмысленные манёвры, учения в непосредственной близости от наших границ, осуществляют полёты разведывательной авиации, перемещения кораблей». Всё вызывает глубокую обеспокоенность Москвы, отметил пресс-секретарь российского лидера.

«И вынуждает нас принимать определенные меры для гарантированного обеспечения собственной безопасности», — констатировал Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря МИД РФ опубликовал предложения по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и НАТО. Основное требование Москвы — введение запрета для НАТО принимать постсоветские страны.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Соединённые Штаты не готовы соглашаться с предложениями России по гарантиям безопасности, которые затрагивают НАТО, но могут принять другие инициативы.