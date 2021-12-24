Россия ждёт ответов от США по гарантиям безопасности в январе — Песков
Москва, 24 декабря, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Россия рассчитывает получить от США конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности в январе 2022 года. Об этом 24 декабря сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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При этом Песков подчеркнул, что США и их союзники проводят в отношении России «весьма недвусмысленные манёвры, учения в непосредственной близости от наших границ, осуществляют полёты разведывательной авиации, перемещения кораблей». Всё вызывает глубокую обеспокоенность Москвы, отметил пресс-секретарь российского лидера.
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Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря МИД РФ опубликовал предложения по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и НАТО. Основное требование Москвы — введение запрета для НАТО принимать постсоветские страны.
Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Соединённые Штаты не готовы соглашаться с предложениями России по гарантиям безопасности, которые затрагивают НАТО, но могут принять другие инициативы.