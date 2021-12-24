Вашингтон, , 09:48 — REGNUM Соединённые Штаты не готовы соглашаться с предложениями России по гарантиям безопасности, которые затрагивают НАТО, но могут принять другие инициативы. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Россия представила предложения, с некоторыми мы согласились бы, с некоторыми, например, касающимися НАТО, конечно, нет», — сказала Псаки.

Читайте также: Путин заявил о готовности обсуждать гарантии безопасности на площадке ОБСЕ

Она подчеркнула, что Североатлантический альянс — оборонительный, а не агрессивный союз, и нет «никаких доказательств, которые позволили бы предположить обратное, со стороны как США, так и других членов НАТО».

«Единственная агрессия, которую мы наблюдаем на границе России и Украины, — это наращивание военной мощи российской стороной и воинственная риторика лидера России», — заявила пресс-секретарь Белого дома.

По её словам, факты это «ясно показывают».

Псаки добавила, что США готовы к переговорам по вопросам безопасности с Россией, которые запланированы на январь. Однако место их проведения и точные сроки не определены, сказала Псаки.

«Мы работаем над тем, чтобы окончательно определить, как это будет выглядеть. Мы также согласны с тем, что дипломатические переговоры — это правильный путь вперёд», — подчеркнула Псаки.

Ранее по теме: Салливан: диалог США с Россией будет «улицей с двусторонним движением»

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря МИД РФ опубликовал предложения по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и НАТО. Основное требование Москвы — введение запрета для НАТО принимать постсоветские страны.