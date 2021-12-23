Брюссель, , 20:23 — REGNUM Обещаний не расширять свой состав и присутствие НАТО никогда не давало, не было подобных самоограничивающих обязательств со стороны альянса и в документах, заявил 23 декабря генсек западного военного блока Йенс Столтенберг в интервью dpa.

Заседание НАТО. 1949

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Комментируя заявление российского президента Владимира Путина о том, что руководство НАТО нарушило свои обязательства по нерасширению, генсек альянса заявил, что блок никогда не обещал «не расширяться».

Ссылаясь на учредительный договор НАТО, он сказал, что любая из стран Европы может стать членом блока. Он также указал на ряд документов, где сказано, что каждая страна «может свободно определять свою судьбу»: это и Хельсинкский заключительный акт, и Парижская хартия, и Основополагающий акт Россия-НАТО.

Он отметил, что это «нельзя изменить несколькими цитатами». Не согласны с трактовкой Москвы и союзники НАТО, пояснил глава альянса. Столтенберг также заявил, что последний генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев заявлял, что «вопрос расширения НАТО на Восток не обсуждался перед воссоединением Германии».

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