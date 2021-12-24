Москва, 24 декабря, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Обучение украинских военных инструкторами из стран Запада прямо нарушает Минские соглашения и негативно сказывается на урегулировании конфликта в Донбассе, заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Ministry of Defense of Ukraine Канадские инструкторы провели занятия для украинских военнослужащих по минной безопасности

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По его словам, в настоящее время примерно 10 тыс. военных из стран НАТО расквартированы на Украине, 4 тыс. из них прибыли из США. Инструкторы учат украинских военных вести наступление, в том числе действовать среди городской застройки.

«Это прямо нарушает «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» 2015 года, согласно которому из страны, напротив, должны быть выведены все иностранные вооружённые формирования, военная техника и наёмники», — сказал Полищук в интервью РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о присутствии свыше 120 сотрудников американских ЧВК в Донецкой области, которые оборудуют там огневые позиции и обучают украинский спецназ.

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