23 декабря 2021 | Время чтения 5 мин

Можно с уверенностью сказать, что что бы ни случилось на Украине, эта глава для президента Байдена или политического класса Вашингтона хорошо не закончится.

Максим Исаев, , 13:59 — REGNUM Американский политический класс собирается влезть в очередную заваренную собственными же руками кашу, на этот раз на Украине, представляющую собой идеальную смесь внешнеполитических ошибок и оборонных просчетов, которые с большой долей вероятности обрушат американский народ в череду будущих кризисов и конфликтов. Не желая признавать жизненно важные интересы Москвы в этой бывшей советской республике, США теперь хотят подвергнуть Киев и НАТО опасному и ненужному испытанию, пойдя на вооруженное столкновение с Россией, хоть и не ядерное. В свою очередь США и их союзников также ожидает испытание, которого они могли бы легко избежать и которое они, скорее всего, провалят. Для начала нужно обратиться к фактам, пишет полковник американской армии в отставке и бывший старший советник министра обороны Дуглас Макгрегор в статье, вышедшей 23 августа в The American Conservative.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

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Администрация президента США Джо Байдена выделяет на национальную оборону $768,2 млрд. Россия на те же цели направляет всего $42,1 млрд, что меньше, чем расходы на оборону Южной Кореи, которая тратит $48 млрд. Тем не менее российские сухопутные войска по своим возможностям и ударной мощи превосходят американские сухопутные войска и морскую пехоту, даже если они смогут развернуться на Украине.

Превосходство российских наземных войск отчасти объясняется стратегическим преимуществом ведения боевых действий вблизи России. Кроме того, российские власти провели масштабные военные реформы и осуществили реорганизацию.

В ходе этого процесса реформирования из армии были изгнаны старые генералы, которые сопротивлялись изменениям. Были созданы новые, решительные боевые силы, состоящие из молодых одиноких мужчин с глубоким чувством русского патриотизма и твердости. Эта политика привела к созданию гибкой в оперативном отношении группировки более мелких российских боевых формирований, созданных для безжалостного использования ударной мощи российской ракетной артиллерии, тактических баллистических ракет и барражирующих боеприпасов.

Ракетный комплекс «Искандер-М» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Далеко на западе, за польской границей, находится неуклюжая группа сухопутных войск США и НАТО, которые, несмотря на десятилетия сотрудничества, по-прежнему не научились эффективно взаимодействовать как одна сила. За последние 20 лет операций в Афганистане и Ираке большинство союзников Вашингтона редко когда могли сделать хоть какой-то ощутимый вклад в военные операции США. Они либо участвовали в них для галочки, либо направляли неопытных военнослужащих, которые были вынуждены действовать в очень жестко ограниченных политических рамках.

Таким образом, как и армия США, которая их возглавляет, союзные сухопутные войска по-прежнему не отделались от иллюзии того, что НАТО может так же эффективно воевать на суше, как это делали англо-американские союзники во время Второй мировой войны, — с помощью крупных, плотно упакованных дивизий, корпусов и армий. Это выгодные цели для российских ударных формирований.

Кроме того, институциональная политика, направленная на навязывание вооруженным силам США разнообразия и инклюзивности за счет боеспособности, компетентности и интеллекта, деморализует американские войска. В результате были серьезно подорваны самоотверженность, сплоченность и гордость за свои достижения, необходимые для поддержания профессиональных боевых сил Америки.

Последствия очевидны: конфронтация между США и Россией на востоке Украины может легко закончиться тем же, чем и операции англо-французских войск в 1940 году, когда конфликт спровоцировал серьезные внешнеполитические последствия. Срыв поставок продукции, инфляция в сфере потребительских товаров и рост цен на энергоносители могут усугубиться, если события на Украине выйдут из-под контроля. По мере того как всё больше и больше американцев осознают падение уровня жизни, как они отреагируют на еще одну войну за подозрительные цели, которые абсолютно не имеют ничего общего с их собственными жизненно важными стратегическими интересами и сделают их повседневную жизнь еще тяжелее?

Ключевые процессы будут развиваться на восточной границе Украины, а не в Южно-Китайском море или в Тайваньском проливе, и Вашингтон якобы ничего не может с этим поделать. Политический класс Вашингтона должны волновать следующие вопросы: переживет ли НАТО свое позорное отступление перед лицом превосходящей российской военной мощи? И почему Вашингтон проводит политику не с позиции силы, а слабости, которая до сего дня скрывалась за внешней демонстрацией военной мощи в конфликтах против слабых противников, не имеющих армий, ПВО или военно-воздушных сил?

«Война делает победителя глупым», — писал Ницше. После 1991 года высшее военное и политическое руководство Америки нашло множество причин тратить огромные суммы на оборону, но не было причин для изменения способа ведения боевых действий вооруженных сил США или для разработки национальной военной стратегии, связанной с осязаемыми, конкретными интересами и сохранением национальной мощи Америки.

Авианосец USS John C. Stennis ВМС США Official U.S. Navy Page

Как предупреждал американский экономист Джон Кеннет Гэлбрейт, «привилегированные люди всегда будут рисковать своим полным уничтожением, а не отказываться от какой-либо материальной части своего преимущества. И вызвано это, без сомнения, интеллектуальной близорукостью, которую часто называют глупостью. Но привилегированные также считают, что их привилегии, какими бы вопиющими они ни казались другим, являются торжественным, основным правом, данным Богом».

Коррумпированные и морально несостоятельные лидеры Вашингтона ходят по минному полю. Если они втянут военных США и союзников в очередную заваруху на Украине, их ждет чрезвычайное недовольство внутри страны и за рубежом. Однако, как и многие другие привилегированные классы до них, администрация Байдена может предпочесть «полное уничтожение», лишь бы не признавать, что ее самые сокровенные убеждения являются полным заблуждением. Можно с уверенностью сказать, что что бы ни случилось на Украине, эта глава для президента Байдена или политического класса Вашингтона хорошо не закончится.