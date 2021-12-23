Москва, 23 декабря, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Экономика Китая неизбежно станет первой в мире. Об этом 23 декабря заявил в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Как отметил в ходе пресс-конференции российский лидер, США «должны осознать», что им не суметь сдержать развития Китая и добавил, что в данный момент по паритету покупательной способности китайская экономика уже больше американской.

«Пройдет еще 2035 год, 2050-й — Китай неизбежно станет первой экономикой мира и по всем другим показателям», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что решение властей о бойкоте зимней Олимпиады 2022 года в Пекине является ошибочным и неприемлемым.