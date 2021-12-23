Москва, , 15:53 — REGNUM Решение властей США о бойкоте зимней Олимпиады 2022 года в Пекине является ошибочным и неприемлемым. Об этом 23 декабря заявил в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Kremlin.ru

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«Это решение неприемлемое и ошибочное», — сказал он в ответ на вопрос о том, в чем подоплека политических бойкотов со стороны некоторых стран Олимпиады в Пекине.

При этм российский лидер подчеркнул, что спорт должен способствовать объединению людей, а не созданию проблем между народами и странами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин пообещал помочь в вопросе с поддержкой реставрации объектов комплекса «Мамаев курган» в Волгограде на федеральном уровне.