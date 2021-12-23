Москва, , 15:22 — REGNUM Именно легкий доступ к анонимности и есть причина большинства проблем, возникающих у пользователей интернета, отметил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).

Антон Горелкин Duma.gov.ru

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«И бороться нужно как раз с сервисами, в которых торговля анонимностью поставлена на поток — например, магазинами готовых аккаунтов», — отметил Горелкин в телеграмм-канале.

По его мнению, президент прав: всё, что происходит в интернете, должно подчиняться общим моральным и юридическим правилам — и раз в реальной жизни нельзя жить под чужим именем, то и в онлайне это должно стать невозможным.

Горелкин отметил, что регистрация пользователей, не достигших 14-летнего возраста (а значит, не имеющих паспорта), большинством онлайн-платформ и так запрещена. Вместе с требованием привязывать аккаунт к номеру телефона это, по идее, должно было стать необходимым барьером для присутствия детей в соцсетях.

«Почему это не работает? С одной стороны, вопрос ответственности родителей: далеко не всех интересует, чем в интернете занимаются их отпрыски. С другой стороны, существует достаточное количество разнообразных сервисов, при помощи которых обойти требования по регистрации в соцсетях может даже ребенок», — указал он.

Интернет — это часть нашей жизни, но всё, что происходит там должно подчиняться правилам человеческим, заявил, сегодня, 23 декабря, президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

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