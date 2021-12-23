Москва, , 13:42 — REGNUM Интернет — это часть нашей жизни, но всё, что происходит там должно подчиняться правилам человеческим, заявил, сегодня, 23 декабря, президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

Владимир Путин Kremlin.ru

Путин уточнил, всё, что происходит в интернете, должно подчиняться общим юридическим и моральным правилам бытия.

«Свободу распространения информации подавлять нельзя, нужна «золотая середина», — подчеркнул президент.

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