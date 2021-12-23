Москва, , 15:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин пообещал помочь в вопросе с поддержкой реставрации объектов комплекса «Мамаев курган» в Волгограде на федеральном уровне. Он заявил об этом 23 декабря в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции.

Мамаев курган Анна Побежимова © ИА REGNUM

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Как рассказала российскому лидеру журналист волгоградского телеканала на Мамаевом кургане остается много объектов, остро нуждающихся в реставрации, в том числе объекты музея-заповедника «Сталинградская битва».

Также она спросила, существует ли возможность федеральной поддержки в их реставрации в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Конечно, к таким знаменательным датам, тем более в Волгограде, нужно обратить внимание на памятники, о которых вы сказали. Но я тоже для себя пометил, у нас и она осуществляется, эта поддержка. И я не сомневаюсь, что и в Волгограде она есть. Но я проверю, если этого недостаточно, если нужно что-то своевременно сделать к этим знаменательным датам, мы, конечно, это сделаем», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил о своей готовности стать адвокатом для Деда Мороза.