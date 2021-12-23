Москва, , 14:59 — REGNUM О своей готовности адвокатом Деда Мороза заявил президент России Владимир Путин, узнав, что на сказочного персонажа из Великого Устюга подали в суд. Он рассказал об этом 23 декабря в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как рассказал российскому лидеру журналист из Вологодской области, один юрист из Санкт-Петербурга подал в суд на Деда Мороза за то, что тот в течение уже 23 лет не исполняет его желание.

«Я тоже юрист из Санкт-Петербурга, есть некоторые совпадения у нас… Могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он проанализирует свое поведение и найдет то, что мешает Деду Морозу его одаривать к новогодним праздникам. Это будет основная линия защиты», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в свое время России пришлось убеждать Донецкую и Луганскую Народные Республики (ДНР и ЛНР) подписать Минские соглашения, а теперь власти Украины не хотят вести с Москвой диалог.