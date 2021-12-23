Москва, , 14:36 — REGNUM В свое время России пришлось убеждать Донецкую и Луганскую Народные Республики (ДНР и ЛНР) подписать Минские соглашения, а теперь власти Украины не хотят вести с Москвой диалог. Об этом 23 декабря заявил в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам российского лидера, условие о том, чтобы в урегулировании конфликта на Украине участвовали представители ДНР и ЛНР не является его прихотью и прописано в Минских соглашениях.

Также Путин добавил, что это пятый президент Украины Петр Порошенко требовал от ДНР и ЛНР подписать указанные соглашения, чего сами Республики Донбасса делать не хотели.

«И более того, тогдашний президент Украины, господин Порошенко настаивал на том, чтобы были поставлены подписи руководителей этих двух Республик. Они просили нас об этом, и, кстати говоря, представители Донбасса не хотели этого делать, нам пришлось провести с ними достаточно большую работу, и мы убедили их в том, что это целесообразно и это нужно сделать. А теперь киевские власти не хотят с ними разговаривать», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин рассказал, что российская компания «Газпром» не бронирует поставки по газопроводу «Ямал — Европе» потому, что от стран Европы нет заявок.