Москва, , 14:21 — REGNUM Российская компания «Газпром» не бронирует поставки по газопроводу «Ямал — Европе» потому, что от стран Европы нет заявок. Об этом 23 декабря заявил в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Kremlin.ru

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По словам российского лидера, он уже третий день видит обвинения в адрес России и Газпрома в том, что компания несколько дней не бронирует трафик для поставок газа в Европу по трубопроводу «Ямал-Европа».

"До чего противные, вот как бы это сказать. … Ну ладно. Ну просто это переходит всякие границы. Ведь он не забронировал этот трафик, потому что те его контрагенты и компании, а это прежде всего, немецкие и французские, которые покупают газ по этому маршруту, не выставили заявок на покупку», — сказал Путин.

«Нет заявок на покупку», — добавил российский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что полный уход в виртуальную реальность приводит к деградации, интернет должен быть дополнением реальной жизни для молодежи.