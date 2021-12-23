Москва, , 13:46 — REGNUM С 1 января 2022 года ставка акциза на бензин вырастет на 6,8%, на дизельное топливо — на 4%, что разгонит инфляцию и приведет к росту цен практически на все. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов Kremlin.ru

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«Этот шаг не только повысит цены на заправках, но и по цепочке разгонит инфляционную волну по всей экономике, в том числе подстегнет подорожание продовольственных товаров», — отметил Миронов.

В условиях профицитного бюджета смысл этой фискальной меры постичь невозможно, рассуждает парламентарий.

«Кому и зачем это нужно? Государству? Чтобы «лишнюю» сотню-другую миллиардов запихнуть в кубышку? Бизнесу? Населению?» — задает он вопросы.

Россия, как ожидается, завершит 2021 год с инфляцией на уровне 8%. Это больше, чем ожидалось, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции.

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