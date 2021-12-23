Москва, , 12:42 — REGNUM Россия, как ожидается, завершит 2021 год с инфляцией на уровне 8%. Это больше, чем ожидалось, заявил президент РФ Владимир Путин 23 декабря на большой ежегодной пресс-конференции в Манеже.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Поговорим и об инфляции, конечно — инфляция 8% ожидается», — сказал российский лидер.

По его словам, такая цифра — больше прогнозов, однако ожидается рост реальных доходов на уровне 3,5%. Он будет не у всех.

Приходится оперировать средними цифрами, чтобы были определённые ориентиры, пояснил Путин. Он заявил также, что российская экономика в условиях пандемии коронавируса оказалась более мобилизованной и готовой к шокам, чем в других странах.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-конференция Владимира Путина посвящена в том числе экономическим темам. Это инфляция и падение доходов граждан, поставки газа, национальные проекты и приоритеты.

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